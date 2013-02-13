Если не было аварии, то что случилось с Алексеем Воробьевым

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13 февраля 2013, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер Алексея Воробьева Катерина фон Гечмен-Вальдек изменила свои "показания" и утверждает, что никто ни о каком ДТП не говорил. Однако состояние певца по-прежнему крайне тяжелое.

Как говорит Гечмен-Вальдек, не важно, что именно произошло с Воробьевым, но сейчас у него парализована левая часть тела из-за кровоизлияния в мозг. А ранее она подробно описывала автомобиль Воробьева, жаловалась на то, что это они с мужем привили молодому певцу любовь к дорогим авто.



Кроме того, госпожа Гечмен-Вальдек сообщила, что в данный момент находится в Китае в поисках специалистов по нетрадиционным методам лечения для Алексея Воробьева.

Ранее "АН" сообщали, что Вице-консул России в Сан-Франциско Игорь Шактар-оол сообщил о том, что дипмиссия готова при необходимости оказать помощь находящемуся после ДТП в реанимации российскому певцу Алексею Воробьеву. Вице-консул рассказал, что официальной информации в генконсульство пока не поступало. Продюсер передала порталу 7дней.ru фото Алексея Воробьева, сделанное ею в Лос-Анджелесской клинике, чтобы показать, что это не спланированная пиар-акция. Алексей Воробьев, скорее всего, нескоро вернется в Россию. На общую реабилитацию после кровоизлияния в головной мозг потребуется, как минимум, один месяц. Папарацци впервые сняли известного певца на улице.