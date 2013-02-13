Певец Ярослав Евдокимов только узнал о своих внучках и правнуке в Италии

Известный со времен СССР певец Ярослав Евдокимов почти 20 лет крайне редко появлялся на телевидении, а Андрею Малахову удалось узнать все тайны из жизни "белорусского соловья".

На передаче "Пусть говорят" собрались самые близкие родственники Ярослава Евдокимова. Его родной матери уже 91 год. В Москву приехал сын артиста Александр, о существовании которого мало кто знал. Многие поклонники Евдокимова думали, что дочь Галина - единственный ребенок певца. Галина работает вместе с отцом. Она его стилист. В программе у Малахова Ярослав Евдокимов впервые познакомился с внучкой, которая с матерью — бывшей женой Александра - в детстве уехала в Италию. У сына певца есть две взрослые дочери от первого брака. Одна из внучек певца в студии рассказала, что у нее уже есть ребенок, соответственно Ярослав - прадед.

Вторая внучка артиста не смогла приехать из Милана. Но со слезами на глазах девушка говорила, что любит и хочет обнять своих родственников. С 42-летним сыном Евдокимов не общается, потому что Александр пьет.

Ярослав Евдокимов впервые рассказал о тяжелом детстве, о том, как и почему родился в тюрьме, кто его воспитывал и почему у него не сложились отношения с родной мамой. Только в 10 лет он узнал, что его настоящие родители были репрессированы, а мамой и папой он называл своих бабушку и дедушку.

В Москву из Минска приехала молодая жена Ярослава Евдокимова - Ирина. Вместе с этой очень красивой женщиной они вместе 20 лет. Но живут в разных городах. Галина - дочь - считает, что отец любит одиночество. Лучше к нему не лезть, не нервировать. По ее мнению, когда отец захочет, он всех родных найдет и соберет вместе.