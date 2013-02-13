Анастасия Волочкова счастлива и летит с цветочками во Владивосток (ФОТО)

Продолжается гастрольный тур балерины по России, артистка Анастасия Волочкова, как она сама пишет в Твиттере, после концерта в Южно-Сахалинске счастлива и летит с цветочками во Владивосток, что подтверждает фотографией.

"Дорогие мои,я так счастлива! Летим из Ю.Сахалинска во Владивосток. Невероятные эмоции! Цветочки!!",- далится с поклонниками эмоциями и хорошим настроением Анастасия.