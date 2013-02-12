Телеведущая Ксения Бородина чувствует себя спокойней в ванной комнате (ФОТО)

Телеведущая Ксения Бородина чувствует себя спокойней в ванной комнате, о чем не забыла сообщить в своём Твиттере, сопроводив запись фотоснимком, ранее Бородина поделилась с поклонниками фото, сделанном у лифта.

"Нам тут утром хорошо((( я тоже отсюда выходить не хочу, тут как-то спокойней....", - поделилась телеведущая "Дома-2" Ксения Бородина.