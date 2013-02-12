Балерине Анастасии Волочковой в Южно-Сахалинске сделали приятно (ФОТО)

Балерина Волочкова продолжает гастроли по России, Анастасии предстоят концерты в Южно-Сахалинске, куда артистка уже прибыла. Волочкову встретили красивыми букетами, а в студии местного радио балерине стало приятно.









"Прилетели в Ю.Сахалинск. В студии радио моя афиша висит.. Приятно..", - написала Волочкова в Твиттере, ранее артистка разместила свое фото с цветами, к которым питает слабость.