Звезда «Интернов» Кристина Асмус нашла партнера по духу

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус нашла нового партнера. Сообщения о романе молодой актрисы и Гарика Харламова буквально взорвали Интернет.

Актёр, также известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов, признался на днях, что он встречается с Кристиной Асмус. Девушку начали обвинять, что она увела его из семьи.

А тут еще Кристина заявила о новом партнере. Актриса опубликовала в своем блоге в Твиттере фотографию, на которой она запечатлена с одним из резидентов шоу «Comedy Club» — Гавриилом «Гавром» Гордеевым. «Планета обезьян. Партнеры по проекту, каналу, сцене, духу и дурости))» — подписала снимок Кристина Асмус.

Напомним, Харламов, лично признался на днях, что он встречается с Кристиной и написал в своем блоге в Твиттере: «В связи с непонятной агрессией в сторону @AsmusKristina и неистовым интересом желтой прессы к нашим отношениям: 1. Нахожусь в состоянии развода уже больше пяти месяцев. 2. Не живу с женой уже три месяца. 3. Детей нет. Никто меня никуда не уводил! На этом, пожалуй, все. Спасибо. Занавес. Ах, да... Я встречаюсь с Кристиной Асмус».