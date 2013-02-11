Яна Рудковская в Твиттере сообщила, что вокруг нее много мерзавцев (ВИДЕО)

Мама троих сыновей продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник оставила запись, из которой следует, что ее муж не справляется с ее защитой, так много вокруг мерзавцев.

"Всем сладких,ушла отдыхать,у меня 3 сыновей растут и скоро будут маму защищать, а то муж уже не справляется, столько мерзавцев вокруг!", - написала Яна.

Видимо, такие эмоции обуревают Яну Рудковскую после скандала, возникшего вокруг комментатора Андрея Журанкова, который позволил в прямом эфире высказать свое мнение об операции, которую перенес фигурист Евгений Плющенко.

По мнению Журанкова, операции на позвоночнике у Плющенко не было, а был лишь пиар-ход.