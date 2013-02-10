Бритни Спирс получила выгодное предложение от популярных казино

По данным СМИ США, Бритни Спирс разорвала отношения со своим женихом Травиком и ушла из шоу X Factor из-за поступившего ей предложения от игорных заведений Лас-Вегаса, которые оцениваются в ежегодных 100 млн$.

Сообщается, что Бритни предстоит выступать несколько раз в неделю, при этом ее концертной площадкой станут клубные вечеринки и бассейны. Организаторы возможных выступлений Бритни Спирс намерены предложить для поп-принцессы личное шоу.