Телеведущая Ксения Бородина сфотографировала себя у лифта (ФОТО)

Телеведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина известна своей страстью к фотографированию себя, любимой, и последующим выкладыванием снимков в Интернет, Ксения порадовала поклонников новым фото.

Ранее Бородина уже делилась в Твиттере снимками, сделанными в ванной комнате.

На сей раз фото Бородина сделала у лифта и сопроводила подписью: "Пойду за интернет заплачу)))".