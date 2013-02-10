Телеведущая Ксения Бородина сфотографировала себя у лифта (ФОТО)
10 февраля 2013, 20:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Телеведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина известна своей страстью к фотографированию себя, любимой, и последующим выкладыванием снимков в Интернет, Ксения порадовала поклонников новым фото.
Ранее Бородина уже делилась в Твиттере снимками, сделанными в ванной комнате.
На сей раз фото Бородина сделала у лифта и сопроводила подписью: "Пойду за интернет заплачу)))".