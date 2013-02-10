Кристине Орбакайте поднял настроение букет, подаренный сыном (ФОТО)

Певица и актриса Кристина Орбакайте провела несколько недель в Майами, Орбакайте много выступала в США и записала несколько песен, как сама сообщила в своем Твиттере, по возвращении в Москву Кристину ждали цветы.

После солнечного и жаркого Майами букет от младшего сына Дэни Байсарова поднял Орбакайте настроение, фото цветов Кристина разместила в Твиттере.

"Солнечный букет от Деньки в зимней Москве поднимает настроение!!", - поделилась с поклонниками Орбакайте.