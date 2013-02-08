Анастасия Волочкова пожаловалась Вдовину на боль и вновь вспомнила про деньги

Балерина Анастасия Волочкова на гастролях по уральским городам работала много и напряженно, видимо, поэтому о себе напомнила старая травма. Она пожаловалась, что в одном из городов в аэропорту нет бизнес зала.

На что один из поклонников возмутился, почему ей не подходит обычный. Волочкова пояснила: "Я не спала просто всю ночь.. Травма моя дала знать о себе..вчера на концерте..Устала". Она также поделилась, что боль была невыносимая, а впереди - несколько концертов. И вспомнила про Вдовина: "Жаль,Игорь,что в час беды ты остался безучастен..Неужели тебе,и правда,нужны были от меня только деньги?.. Не могу поверить". Игорь Вдовин, видимо, не ответил и Настя продолжила в Твиттере: "Это ведь не платье на День рождения..,а здоровье... И опасение за него...Врача нашли".

Недавно Анастасия Волочкова рассказывала о необыкновенно сексе с Николаем Басковым. Вот и пойми этих "звезд".