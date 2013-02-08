Волочкова поделилась рецептами молодости и красоты

Балерина рассказала, как сохранять молодость и красоту. Борьбу с возрастом она не ведет, пластической хирургии боится, просто живет в гармонии с окружающим, с хорошим настроением.

- Я не веду никакой борьбы – ни с собой, ни с возрастом, - говорит Настя, - Я знаю, что есть женщины, которые с 25 лет начинают тыкать себе в лицо иголки, мезотерапию, ботоксы. Вот этого я боюсь больше всего. Мне кажется, что люди, которые идут на этот шаг, они как раз идут на борьбу со своим организмом и своей природой. Я не борюсь, я стараюсь, чтобы у меня наоборот была молодость благодаря моему хорошему настроению, благодаря той гармонии, которая у меня есть, благодаря прекрасным мужчинам, которые окружают меня в жизни, цитирует ее eg.ru.



- Я очень люблю русскую баню, и, наверное, это тоже помогает мне сохранять в тонусе не только лицо, но и тело. Я парюсь примерно четыре раза в неделю с обязательным окунанием в ледяную купель. Сейчас как раз зима – так вообще шикарно: лёд разрубил топориком, и ныряешь! А иногда я окунаюсь утром, и вовсе без горячей бани. Только встала – и в купель! И все, сразу бодрость на весь день. Маски-замазки есть фирменные есть, но они все применяются опять же в бане. Это, например, мед и соль в соотношении 50 на 50. Или скраб из кофе – если конечно есть время его помолоть.



