Семенович и Галустян проводят вместе темные ночи в Сочи

Певице Анне Семенович и шоумену Михаилу Галустяну в ночь со среды на четверг было не до сна. Они занимались спортом. А вы что подумали? Анна и Михаил - главные лица на открытии нового ледового дворца в Сочи.

Открытие приурочено к празднованию года до дня начала олимпиады в Сочи.

- Вот так в ночи на новом катке в Сочи, мы готовимся к году до Олимпиады! Событие будет очень красивое! - написала Семенович в своем микроблоге, опубликовав совместное фото с Галустяном во время репетиции на катке. Михаил Галустян тоже порадовал поклонников снимками с катка. Для артиста из всего процесса сложнее всего одеть коньки: «Пока их зашнуруешь и напялишь уже и тренироваться не хочется», - с шуткой написал Галустян.



