Балерина Анастасия Волочкова перед вылетом из Кургана в Москву попила чай в кабинете "доброго человека Юрия", о чем рассказала поклонникам в Твиттере, подтвердив сказанное фотографией.

Оказалось, что в аэропорту Кургана нет отдельного зала (бизнес-зала) для граждан, ожидающих вылета, и вот Волочкову пригласили в кабинет.

"Добрый Человек Юрий приютил в своем кабинете и угостил чаем.. Необыкновенные здесь люди!", - подписала Анастасия снимок в Твиттере.