Анастасия Волочкова с ума сходит от секса с Николаем Басковым

Всем известная российская балерина Анастасия Волочкова в популярной программе «Говорим и показываем» не скрывала того, что у нее был секс с «золотым голосом» Николаем Басковым.

Анастасия Волочкова: «Был ли секс или не было секса? А я вам отвечаю: Коля Басков — это мой друг, близкий человек. Были ли у нас интимные отношения? Ребята, были, и очень классный он в постели. Любовник нереальный».



Впрочем, звезда признаётся, что отношения у них легкие и свободные, а также обещает не ревновать, если увидит Баскова с другой.

Как писали "АН", Балерина Анастасия Волочкова, вернувшаяся в Москву, назвала отдых в январе 2013 г. на Мальдивах в компании певца Николая Баскова лучшим в своей жизни.