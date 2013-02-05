Леонид Якубович опроверг информацию о том, что госпитализирован

Информацию некоторых сетевых СМИ о том, что популярный телеведущий госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем, опроверг сам Леонид Якубович, отрицающий проведение даже обследования.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Якубовича госпитализировали , сообщалось о предстоящих телеведущему обследованиях и даже о потенциальной установке кардиостимулятора.