Джигурда записал процедуру пластической операции на видео и выложит ее в Сеть

Очередное событие в своей личной, а не творческой жизни, актер Никита Джигурда намерен сделать достоянием широкой общественности, на сей раз Джигурда обещает выложить в Интернет видео-запись пластической операции, которую перенес.









"Поскольку мозг мой не исправить/ В любви завис он навсегда/ Решил я фейс от "грыж" избавить/ Скафандр рехтует Джигурда", - такой записью сопроводил фото, сделанное после операции, Джигурда.