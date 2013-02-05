Джигурда записал процедуру пластической операции на видео и выложит ее в Сеть
5 февраля 2013, 12:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Очередное событие в своей личной, а не творческой жизни, актер Никита Джигурда намерен сделать достоянием широкой общественности, на сей раз Джигурда обещает выложить в Интернет видео-запись пластической операции, которую перенес.
"Поскольку мозг мой не исправить/ В любви завис он навсегда/ Решил я фейс от "грыж" избавить/ Скафандр рехтует Джигурда", - такой записью сопроводил фото, сделанное после операции, Джигурда.