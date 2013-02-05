Поднимите мне веки: Джигурда отдался пластическим хирургам (ФОТО)

Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда решил преподнести своей жене необычный подарок ко Дню святого Валентина. Понятное дело, ведь трудно представить себе его с заурядными валентинками.

В качестве сюрприза для супруги - олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной - Джигурда сделал себе пластическую операцию по подтяжке век, блефаропластику. Как всегда у Джигурды, все записано на видео, желающие в скором времени увидят все подробности. Ну а пока актер разместил фото в своем Твиттере и так прокомментировал свой поступок:



"Поскольку мозг мой не исправить/ В любви завис он навсегда/ Решил я фейс от "грыж" избавить/ Скафандр рехтует Джигурда".



Отметим, что поклонники шоумена на новость об операции отреагировали по-разному. Некоторых решение Джигурды подтянуть веки насмешило, другие же написали, что "уважают такой поступок". « Молодец Джигурда! Уважаю этот поступок. А то женщины Следят за собой, а мужики как Страшилища ходят и думают, что это Нормально». (shilman anna)