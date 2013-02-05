Анастасия Волочкова на гастролях в Кургане посетила баню (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, в январе отдохнув на Мальдивских островах, "с головой окунулась" в работу, начался тур артистки по России, но в плотном рабочем графике Волочкова находит время, чтобы попариться.

Так, в Кургане Волочкова посетила баню, фото балерина привычно выложила в Твиттер.

"У нас выходной в Кургане. Иду в баню..", - подписала снимок Анастасия.