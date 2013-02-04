Свету Курицыну из Иваново сватал сам Сергей Зверев (ВИДЕО)

Телеведущая Светлана Курицына, известная как Света из Иваново, стала невестой. 20-летняя девушка выбирала жениха в программе "Давай поженимся". А сватали Свету мама Наталья и светский стилист Сергей Зверев.

Зверев и Света подружились. По мнению стилиста, Света - очень добрая девушка, она своему мужчине отдаст все последнее.

Ларисе Гузеевой Света понравилась. А Роза Сябитова сразу в девушке разочаровалась. Курицына сказала, что не курит. Но Роза разоблачила - видела на какой-то тусовке Света затягивалась. Еще сваху смутили синяки на ногах девушки.

Кстати, многие были приятно удивлены, что Света Курицына - обладательница длинных стройных ног. Да еще пришла в студию в коротком наряде и на высокой шпильке. Один из женихов отметил, что Светлана - первая красавица города Иваново.

Как обычно, женихов на программе "Давай поженимся" было трое. Среди тех, кто боролся за невесту - житель Удмуртии - директор спорт-клуба из Воткинска.

Но Свету никто из парней не зацепил. Девушка пока свободна. Может Роза Сябитова найдет ей иностранца?

Напомним, ролик, в котором Света Курицына восхваляет достижения "Единой России" стал хитом Интернета.

После этого жительницу Иваново пригласили на работу в НТВ.