Волочкова опубликовала фото в компании счастливой дочери (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, вернувшаяся с недолгих гастролей по Уралу домой, опубликовала в Интернете своё фото в компании счастливой дочери и рассказала поклонникам в Твиттере, кто для нее важнее всего.

"Это счастливые мы", - гласит подпись по первым снимком. В записи, сделанной чуть ранее, Волочкова написала, что самые дорогих для нее люди в жизни - это мама и дочь. Что подтвердила второй выложенной фотографией в компании мамы.

"Домашний вечер с мамой-это счастье! Мама сберегла мои розы...", - подписала балерина снимок.