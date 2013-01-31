Наоми Кэмпбелл отсудила деньги у британской газеты за клевету о слонах

Знаменитая топ-модель, подруга российского олигарха Владислава Доронина Наоми Кэмпбелл, выиграла суд у британской газеты The Daily Telegraph, опубликовавшей статью, что красавица хочет устроить матч по поло на слонах в Индии во время празднования дня рождения ее возлюбленного.

Издание выплатило Наоми Кэмпбелл компенсацию и принесло супермодели свои извинения.

По словам 42-летней Кэмпбелл, статья, которая была опубликована 3 ноября прошлого года, нанесла урон ее репутации. Адвокаты топ-модели сообщили, что после выхода статьи, в адрес Наоми прозвучало много критики, в том числе и от властей Индии.

Сумма компенсации, которую The Daily Telegraph выплатила модели, не разглашается.