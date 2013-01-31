Любимый беременной Жанны Фриске оставил ее в одиночестве

Любимый мужчина певицы Жанны Фриске оставил ее одну в Майами. Телеведущий Дмитрий Шепелев провел на американском курорте отпуск, и настало время вернуться к работе.

Прилетев в заснеженную Москву, Шепелев написал в своем блоге: «Приземляюсь, командир говорит: «Погода хорошая». Я обрадовался и в шлепанцах к выходу. Вовремя меня одернули, говорят: «-4, юноша, вы панаму забыли». Родина пахнет прохладой и сигаретным дымом, бензином, омывателем, разогретыми обедами в офисах и, конечно же, радушием продавщиц». (Орфография сохранена).

Безусловно, каждой женщине, особенно в интересном положении, хочется, чтобы вторая половинка была рядом. Но дела не ждут.

Из Майами уже вернулась подруга Жанны теледива Лера Кудрявцева. Жанна осталась с любимой собачкой. Но грустить ей не приходится, она занимается специальной гимнастикой, гуляет у моря. Скоро приедут самые близкие родственники.