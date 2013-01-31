Екатерина Андреева рассказала, как быть счастливой в браке 20 лет

В этом году бессменной телеведущей новостей “Первого канала” Екатерине Андреевой исполнится 52 года. Так шикарно выглядеть ей помогают, спорт, уход за собой и неумирающая любовь к мужу.

Екатерина призналась в интервью одному из популярных журналов, что спустя 20 лет брака, она по-прежнему испытывает к своему мужу, бизнесмену Душко Перовичу, самые нежные чувства.



Муж Екатерины Андреевой, Душко Перович, родился в Югославии. В юности он был популярным футболистом, играл в югославской «Црвене Звезде». Потом травма перечеркнула все его мечты, потом он переехал в США, потом в качестве представителя инвестиционной компании работал в России... Однажды он увидел Катю в передаче «Доброе утро». И три года добивался руки телеведущей, в конце концов она ответила ему согласием, сообщает eg.ru. Пара не скрывает, в чем секрет их семейного счастья: в доверии и способности находить компромисс.











«Главное – между нами до сих пор есть химия, - улыбается телеведущая. - Знаете, говорят, что со временем чувства идут на спад, – я даже не могу понять, что это такое. Мы вместе почти 20 лет, а я в него до сих пор влюблена».



