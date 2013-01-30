У Елены Ваенги скоро будет второй ребенок, дочка

В августе прошлого года Елена Ваенга родила сына Ивана. В ближайшем будущем Елена планирует взять ребенка из детского дома и подарить малышу свое тепло, нежность и любовь.

Сейчас Ваенга занята подготовкой всех необходимых для этого бумаг. «Меня долго отговаривали, — говорит Елена. — Ну, у меня же сильный характер! Мне чем больше говорят «нет», тем больше я настаиваю».



Пока же воспитанием Ванечки Елена вынуждена заниматься в перерывах между гастролями и репетициями, сообщает 7days.ru. И иногда усталость дает о себе знать. «Я точно сурова со своим сыном. Он уже более-менее взрослый. Один раз он меня взял и рукой шлепнул, и я взяла и так же его шлепнула. И даже обалдела. С девочкой, если в будущем она у меня появится, еще как-то можно будет договориться, наверное...»





