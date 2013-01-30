Жерар Депардье разбудил Леру Кудрявцеву и мешал спать

Телеведущая Лера Кудрявцева на днях страдала от бессонницы из-за Жерара Депардье. Звезда российского-шоу бизнеса недавно вернулась с отдыха из Майами. Она чудно провела время на берегу американского побережья.

Погуляла на дне рождения Андрея Малахова. Пообщалась с Жанной Фриске. Вернулась домой, а тут - напасть. Не спится. Виной всему французский актер. Напомним, Жерар Депардье стал россиянином и якобы уже строит дом в Подмосковье.

Лера поделилась в своем Твиттере: "Уснула в 22.30, прям вырубило. Приснился Жерар Депардье. Проснулась". Один знакомый намекнул Кудрявцевой: "Ну после нашего гражданства ему же нужна гражданская жена! Может вещий сон? ). А чего? Очень завидный жених! Депардье - это Джигурда 2. Несёт чёрти-что, зато не соскучишься! )". Лере намёк не понравился. "Типун тебе на язык :)))))", - ответила она.