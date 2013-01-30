Дочка Никиты Джигурды Эва-Влада запела на публике

Дочка актера Никиты Джигурды и знаменитой фигуристки Марина Анисиной взяла папины гены. Эве-Владе еще только исполнилось три года, но малышка во всю поёт. Недавно у дочки знаменитостей был день рождения.

На праздник собрались гости. Анисина говорит, что у дочки очень много игрушек, а сейчас малышка больше всего играет в куклы, пишет "7 Дней". Ева-Влада и получила в подарок куколок и развивающие игры. Мама боится разбаловать дочь и старшего сына Мика-Анжеля. Но отец Никита не может устоять перед единственной девочкой, балует ее, не отказывает Эве-Владе ни в чем. В свой праздник малышка, как настоящая дочь музыканта, на радость гостям исполнила несколько песенок.



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