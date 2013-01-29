С каким любимым коротает вечера в Майами Жанна Фриске

Жанна Фриске наслаждается жизнью в Майами, где теплая солнечная погода, и море плещет. Певица прилетела в США готовиться к беременности с любимым мужчиной Дмитрием Шепелевым и подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Фриске рада, что взяла в Майами любимую собаку. Подруга отдохнула и вернулась в Москву, скорее всего, и любимому Жанны пора трудиться. Вот и коротает она вечера с песиком. Лукеша очень общительный.

На своей страничке в «Фейсбуке» артистка поделилась со своими поклонниками: «Рада, что взяла с собой Лукешу. Он стал здесь местной знаменитостью и всеобщим любимцем. Пожалуй, на побережье не осталось никого, кто не знал бы его «в лицо»)».

Напомним, звезда шоц-бизнеса уже выбрала клинику, где на свет появится ее первенец. Жанна Фриске будет рожать там же, где родила дочку прошлой весной Кристина Орбакайте.

Одна из самых красивых и сексуальных российских певиц станет мамой через несколько месяцев. Жанна носит под сердцем мальчика.