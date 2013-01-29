Группа «Ария» подала судебный иск против экс-вокалиста коллектива Артура Беркута. Причиной судебного разбирательства стал концертный репертуар Беркута, с которым он гастролирует последние полтора года.

«Ария» сделала официальное заявление, в котором заявила о невозможности исполнения Артуром Беркутом песен, написанных участниками группы:

«В связи с ситуацией, возникшей с исполнением Артуром Беркутом песен АРИИ, группа считает необходимым сделать следующее заявление.



После ухода Артура из АРИИ, группа предлагала ему заключить соглашение, согласно которому он мог совершенно безвозмездно исполнять те песни АРИИ, к которым имел непосредственное отношение.

Однако Беркут, вначале сообщив через своего юриста, что готов подписать такое соглашение, впоследствии отказался от подписания документа без объяснения причин. Вместо этого он стал включать без согласования с авторами в свой концертный репертуар песни, к созданию которых не имеет никакого отношения.



Мы пытались урегулировать этот вопрос мирно и по обоюдному согласию, направив Артуру официальное письмо. Однако наш бывший коллега так и не внял нашим просьбам. На сегодняшний день концерты Артура в основном состоят из репертуара АРИИ, что является нарушением авторских прав многих людей, создававших этот материал.

Ситуация, когда гастролирующий артист без всякого на то разрешения исполняет песни группы, не нравится никому из музыкантов АРИИ и бывшим участникам коллектива.



В связи с этим группа АРИЯ намерена в судебном порядке запретить Артуру Беркуту использовать в своих концертах и записях весь материал группы Ария за авторством Виталия Дубинина, Владимира Холстинина, Маргариты Пушкиной, Сергея Попова и Сергея Терентьева.

Мы понимаем, что это сложная и щекотливая ситуация для всех сторон. Однако сделать этот шаг нас вынудило поведение Беркута, проигнорировавшего все наши попытки мирного урегулирования конфликта.

Просим с уважением и пониманием относиться к данному решению группы».

Участники рок-группы «Ария» и авторы хитов этого коллектива требуют от своего бывшего вокалиста выплаты 840 000 рулей за сольное исполнение песен коллектива. Гражданский иск уже поступил в производство Кузьминского районного суда Москвы, первые собеседования назначены на 18 февраля.

Сам Артур Беркут не видит в этом ничего предосудительного. "Вся страна поет песни группы "Ария", - пояснил Артур Беркут. - Как можно запретить одному человеку их исполнять? Давайте всех судить тогда! К тому же я пытался с ними договориться по телефону, но они просто не берут трубку. Хотя присылали мне письмо с вопросом, почему я не звоню. Мы же играем рок-н-ролл, как можно так поступать?".



