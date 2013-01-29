Элтон Джон впервые показал миру своего малыша (ФОТО)

Элтон Джон снялся с партнером Дэвидом Фернишем, старшим сыном Закарием Джексоном Левоном и новорожденным малышом в семейной фотосессии. Примечательно, что старший сын пары становится все больше похож на музыканта.

В интервью изданию Hello Элтон и его супруг Дэвид рассказали, как волновались перед рождением малыша. Музыкант признался: он так сильно любил своего первенца Закари, что не понимал, как сможет любить еще кого-то. «Но я узнал, что родительская способность к любви — бесконечна. Когда родился второй ребенок, наша глубокая любовь стала еще глубже и шире, так что это было очень эмоционально», рассказал певец..



"Мы, конечно, очень волновались, но на этот раз было намного спокойнее, чем в первый раз, – рассказал счастливый отец семейства. – Когда на свет появился Закари, мы очень нервничали, потому что у нас не было опыта и было очень страшно. В этот раз мы с Дэвидом были уверенны в себе, как в родителях, и знали, что все пройдет хорошо. ".

Элтон Джон также рассказал о суррогатной маме, имя которой по-прежнему держится в секрете. Известно, что второго сына родила та же женщина, которой доверили рождение первого ребенка звездной пары. По признанию Джона и Ферниша, эту женщину они любят, как сестру. "Она невероятно добрая, любящая и честная женщина, – поведал музыкант. – Конечно, она уже стала частью нашей семьи и навсегда останется нашим другом".

Сфотографироваться всей семьей и здорово провести время, так чтобы оставить на память море красивых фотографий и приятные воспоминания – вот что такое настоящая фотосессия! Сделайте приятное и Вы, подарите семейную фотосессию всем своим близким.



