Анастасия Волочкова опубликовала своё фото без макияжа (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, начавшая свой гастрольный тур с концертов в Нижнем Тагиле, несмотря на сложный рабочий график успевает вести микроблог в Твиттере, где опубликовала своё фото без макияжа.

"Без макияжа.. Но с подаренным мамой колечком..", - подписала снимок артистка. Считает ли Волочкова, что отсутствие макияжа компенсируется перстнями - непонятно.