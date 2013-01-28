Певица Анита Цой узнала, что скрывается на дне Индийского океана (ФОТО)

Популярная российская певица Анита Цой новогодние каникулы провела на берегу индийского океана, звезда российского шоу-бизнеса не просто наслаждалась жарким солнцем и экзотической природой, а работала, сообщила АН пресс-секретарь артистки Марина Важенина.

Анита давно снискала себе славу заядлой путешественницы и любительницы экстремальных видов спорта и на этот раз певица решила усовершенствовать свой уровень в любительском дайвинге. Анита давно ныряет с аквалангом, а ради одной телевизионной программы ей даже пришлось совершить погружение на 50 метровую глубину.

В течение девяти дней отпуска Анита Цой совершала погружения на различную глубину, изучала жителей подводного мира, сдавала экзамены, обследовала затонувший корабль в поисках клада и ориентировалась под водой в кромешной темноте. Все эти усилия были не напрасны и теперь звезда повысила свой уровень в любительском дайвинге до Advanced Open Water Diver , что позволяет певице совершать индивидуальные самостоятельные погружения на 30 метровую глубину не только днем, а даже ночью.

К слову сказать, именно ночное погружение произвело на Аниту самое большое впечатление. Певица была поражена количеством планктона, который мало заметен при солнечном свете, а ночью, в свете фонаря становится очевидно, что микро существа просто заполонили все пространство вокруг.

"Казалось, что они облепили меня всю. Волосы, уши, шею, лицо…поднявшись на поверхность я долгое время провела под душем, но все равно мне казалось, что они застряли у меня в волосах", - говорит Анита.