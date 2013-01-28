Жанна Фриске носит под сердцем мальчика

Одна из самых красивых и сексуальных российских певиц Жанна Фриске станет мамой через несколько месяцев. Жанна носит под сердцем мальчика. О том, что у нее будет сын, артистка рассказал своим коллегам - Филиппу Киркорову и Ани Лорак.

Все они встретились в бутике в Майами. Жанна с удовольствием занимается шопингом. Живот растет, наряды приходится менять часто.

Звезды российского шоу-бизнеса уже традиционно на зимние каникулы улетают из зимней Москвы на американский курорт. Многие обзавелись в Майами недвижимостью. Фриске в Майами с любимым. И скоро приедут ее родственники. Но она несказанно обрадовалась встрече с Киркоровым и Ани. 38-летняя певица также рассказала, что рожать будет весной.

Напомним, Жанна Фриске выбрала клинику, где на свет появится ее сын.