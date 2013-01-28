Одежду от дизайнера Виктории Бэкхем можно будет купить он-лайн уже весной этого года. Супруга футболиста Девида Бэкхема не только многодетная мама, но и бизнесмен.

Недавно дизайнер Виктория Бэкхем зарегистрировала свой аккаунт в одной социальных сетей.

Она уверенно осваивает Интернет и надеется, что ее новый сайт VictoriaBeckham.com поможет ознакомиться с самыми новыми коллекциями. Как пишет "7 Дней", дизайнер планирует вести свой блог и делиться видеороликами, предоставив уникальную возможность стать свидетелем процесса создания новейших коллекций одежды.

На фото: Выставка Вячеслава Зайцева "Слава русской моды" в ЦВЗ "Манеж".