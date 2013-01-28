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Одежду от дизайнера Виктории Бэкхем можно будет купить он-лайн

28 января 2013, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Одежду от дизайнера Виктории Бэкхем можно будет купить он-лайн
Фото: Артема Геодакяна

Одежду от дизайнера Виктории Бэкхем можно будет купить он-лайн уже весной этого года. Супруга футболиста Девида Бэкхема не только многодетная мама, но и бизнесмен.

Недавно дизайнер Виктория Бэкхем зарегистрировала свой аккаунт в одной социальных сетей.
Она уверенно осваивает Интернет и надеется, что ее новый сайт VictoriaBeckham.com  поможет ознакомиться с самыми новыми коллекциями. Как пишет "7 Дней",  дизайнер планирует вести свой блог и делиться видеороликами, предоставив уникальную возможность стать свидетелем процесса создания новейших коллекций одежды.

На фото: Выставка Вячеслава Зайцева "Слава русской моды" в ЦВЗ "Манеж".

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