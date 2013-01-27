Анастасию Волочкову в Нижнем Тагиле встретил "тёплый зритель" (ФОТО)
27 января 2013, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Балерину Анастасию Волочкову в Нижнем Тагиле встретил "тёплый зритель", как выразилась в Твиттере сама артистка, напомним, на концерты в Нижний Тагил Волочкова прилетела сегодня днём, о чём поделилась с поклонниками.
"Тагил рулит! Такой теплый зритель!! Люди здесь замечательные!Море цветов", - радостно подписала Волочкова фото и выложила следующее, подписав:"Я очень люблю цветы!! Спасибо,добрые люди."