Балерину Анастасию Волочкову в Нижнем Тагиле встретил "тёплый зритель", как выразилась в Твиттере сама артистка, напомним, на концерты в Нижний Тагил Волочкова прилетела сегодня днём, о чём поделилась с поклонниками.









"Тагил рулит! Такой теплый зритель!! Люди здесь замечательные!Море цветов", - радостно подписала Волочкова фото и выложила следующее, подписав:"Я очень люблю цветы!! Спасибо,добрые люди."