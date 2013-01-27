Ваенга отметит день рождения в кругу своих близких

Елена Ваенга (Хрулёва) отметит свой день рождения в кругу своих близких, сегодня автору и исполнительнице песен исполняется 36 лет, поклонники поздравляют артистку на ее официальном сайте.

Елена Хрулёва родилась в Североморске в 1977-м году, псевдоним Ваенга певица взяла по названию речки, которая протекает неподалеку от Североморска.