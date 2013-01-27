Известная российская модель сменила имидж (ФОТО)

Супермодели едва ли не ежедневно в силу работы меняют свою внешность, не обошли изменения и Ирину Шейк, фотографию с измененным цветом волос и новой стрижкой Ирина Шейк выложила в соцсети Фэйсбук.

Поклонники спорят и гадают, парик ли на Ирине или нет, так как не верят, что модель смогла перекраситься из любимого тёмного цвета и стать рыжей.

Многие в новом имидже Ирины Шейк нашли сходство с Анджелиной Джоли.