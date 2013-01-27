В Казани выбрали «Мисс Татарстан 2013»

Сегодня в полночь стало известно имя победительницы XV Юбилейного республиканского конкурса «Мисс Татарстан». Ей стала 19-летняя жительница Казани Диана Краснова.

Всего в финальном туре принимало участие 30 девушек из Татарстана. Самой юной конкурсантке исполнилось 14 лет, а самой взрослой - 22 года. Сегодня же были названы победительницы других номинаций. Первой вице «Мисс Татарстан» стала Регина Фогель (21 год, Казань), второй вице «Мисс Татарстан» и «Мисс фитнес» - Екатерина Егуданова (19 лет, Чистополь), «Мисс Казань» стала Анна Кушнаренко (21 год, Казань), «Мисс Универсиада» - Сабина Гайфуллина (20 лет, Казань), «Мисс Ривьериана» - Айгуль Зарипова (21 год, Казань), «Мисс фото» - Александра Шашкова (22 года, Казань), «Мисс очарование» - Анна Исаева (18 лет, Зеленодольск).

В течение прошлого года в республике проводились многочисленные кастинги и зональные конкурсы. В заключительном кастинге в Казани приняло участие более 200 девушек, которые были выбраны из нескольких тысяч желающих.

Всех участников конкурса поздравил актер Оскар Кучера, который продемонстрировал зрителям совместный проект с мультиинструменталистом Тимуром Ведерниковым - «КУЧЕРА и BAND`R».