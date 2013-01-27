У Дмитрия Колдуна случилось пополнение в семействе

У певца Дмитрия Колдуна и его супруги Вики Хомицкой еще 18 января 2013 года в его родном Минске родился сын, но только сейчас Дима рассказал об этом, назвав себя Папой Минским.

Впрочем, никакими подробностями Колдун не делится, сказал только: «Да, я стал отцом. Вика и сын здоровы и уже дома. Мы очень счастливы. Простите, ничего больше не скажу». Даже не признается пока, как назвали малыша.

В Твиттере он пишет сообщения, посвященные своему отцовству: «Кто тут отче, как не я?», «Я Папа Минский!».



Колдун женился на подруге детства и своей первой любви Вике Хомицкой ровно год назад - в январе 2012 года.









фото с сайта eg.ru