Экс-муж Волочковой просил оставить его в покое, а балерина потребовала ее забыть

Своеобразные отношения экс-супругов, Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина оказались не столь лучезарными, как обычно преподносила их балерина: в Твиттере разгорелся скандал на весь мир.

Все началось с того, что после празднования своего 37-летия Анастасия тепло поблагодарила Игоря в «Твиттере»: «Дорогой, спасибо за необыкновенной красоты платье ко дню моего бенефиса». А ответ получила весьма странный: «Ты что-то путаешь. Я не дарил тебе платье. И прошу оставить меня в покое».



Много и сбивчиво отвечала Анастасия в своем Твиттере, вынося сор из избы: «Это вовсе не по-мужски.... Не ожидала.. Денег, которые ты передал на мое платье при моей маме не хватило бы даже на его... подол. Ариша переживает, что ты не нашел денег на букет для нее... Рассказать правду людям??? Как скажешь... Сохраняй достоинство. Или это будет тема для обсуждения... Не дарил платье?... Низко…Ты верни мне мои деньги. И не поступай более не добропорядочно. Дочь моя тебе не может этого простить. Я давно тебя оставила в покое…Вместе с йогой и сексом два раза в год… Ты деньги мои верни и не оставляй свою дочь бездомной…Слезы моей дочери я не прощу тебе никогда… Поскольку ты их не достоин…Забудь нас!!!»





Ранее "АН" писали: 20 января у Анастасии Волочковой день рождения. Ей исполнилось 37 лет. Вчера Анастасия оставила без комментариев просьбу отца своей дочери Ариадны Игоря Вдовина оставить его в покое.