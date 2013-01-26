Сердючка автомобиль Фредди Меркьюри отдаст в музей

Верка Сердючка не так давно приобрела эксклюзивный автомобиль марки Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежащий Фредди Меркьюри и намерена передать его в музей лидера группы Queen.

Об этом исполнитель Андрей Данилко рассказал на днях на встрече с представителями прессы в Киеве, куда прибыл в образе всенародной любимицы Верки Сердючки.

«Когда я покупала эту машину, даже подумать не могла, какой к этому приобретению возникнет интерес. Буквально через 30 минут на мой телефон обрушилась масса сообщений: «Когда будешь катать?», «Ни гвоздя твоему железному коню, ни жезла». Меня поразило примитивное мышление людей. Неужели они считают, что если я купила себе машину, то буду ездить на ней в ларек за кефиром», - сказала звезда, - «От участия в аукционе я получила огромное удовольствие, а когда победила, то подумала: «Бог мой, да это же я!». Я, которая в 90-х выступала в Супруновке за одну канистру бензина, которым даже не знала, что заправлять. Ведь на то время у меня ничего не было кроме велосипеда», цитирует слова звезды storystar.ru.

Сердючка объяснила также, почему было принято решение о передаче автомобиля в музей: «Я хочу, чтобы автомобиль оставался на своей родине. Для всех фанатов в мире это станет настоящим подарком. Хочу, чтобы все поняли, что Украина может не только просить, но и делать достойные подарки».

Модель Rolls-Royce Silver Shadow находилась в личном автопарке Фредди Меркьюри более 10 лет. Андрей Данилко купил машину у сестры покойного певца на аукционе в британском Бирмингемеза $100 тысяч.