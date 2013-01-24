Генконсульство РФ при необходимости поможет разбившемуся в ДТП Воробьеву

Вице-консул России в Сан-Франциско Игорь Шактар-оол сообщил о том, что дипмиссия готова при необходимости оказать помощь находящемуся после ДТП в реанимации российскому певцу Алексею Воробьеву.

Вице-консул рассказал, что официальной информации в генконсульство пока не поступало, но дипломаты знают об инциденте с артистом, передает РИА Новости.

"АН" в среду сообщили о серьезном ДТП в Лос-Анджелесе, после которого певец, записывающий альбом в США, пострадал и находится в реанимации.

Директор артиста Леонид Дзюник уточнил, что не знает подробностей происшествия. По его словам, у Лёши много ушибов и черепно-мозговая травма. Операция пока не планируется. Алексей Воробьёв ехал в студию, когда в него на большой скорости врезалась машина.

Мама Алексея Надежда Воробьева накануне сказала, что верит, "с сыном будет всё хорошо, он родился на Крещение, Бог поможет, Господь его сохранит".

Алексей Воробьев - выпускник училища имени Гнесиных по классу вокала. В 2011 году принимал участие в Международном песенном конкурсе "Евровидение".