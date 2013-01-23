Алика Смехова спасается от одиночества в соцсетях

44-летняя российская актриса и телеведущая Алика Смехова призналась, что слишком много времени стала проводить в соцсетях. И задумалась: «это что, отсутствие личной жизни так возмещается?»

«Это (проведение времени в соц.сетях) очень затягивает...иногда раздражает, а иногда спасает от одиночества», - прокомментировала ее запись одна из поклонниц. Другие пользователи социальных сетей назвали это явление просто «современной жизнью».



При этом удивительно, как Алика Смехова находит время для того, чтобы сидеть в интернете, ведь она активно работает на телевидении, а в 2013 году должны выйти два фильма с ее участием «Домоправитель» и «Бальзаковский возраст, или все мужики сво… Пять лет спустя», сообщает uznayvse.ru.





