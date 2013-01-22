Сергей Лазарев сделал из себя "симпатичную барышню" ради "ВИА-Гры"? (ФОТО)
22 января 2013, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Лазарев решил убить наповал поклонников новым образом. Певец выложил в Твиттер свое фото в женском обличии и этот образ певцу очень нравится. Вообще-то фото было сделано давно для афиши спектакля «Таланты и покойники».
Теперь Сергей подумывает: а почему бы не использовать этот образ на кастинге в «ВИА Гру».
- А что, барышня симпатичная, голос есть – успех гарантирован, - кокетничает Лазарев.
Возможно, продюсера проекта Константина Меладзе заинтересует такой неожиданный поворот сюжета.
Кстати, стало известно, как сообщали «АН», что Константин Меладзе, композитор и продюсер, решил взять на содержание до совершеннолетия детей Анны Пищало, сбитой им насмерть в конце декабря 2012 года на своем автомобиле "Лексус" на трассе Киев-Обухов.