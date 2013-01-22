Бывшего участника «Дом-2» Степана Меньщикова избили на западе Москвы. Степан рассказал, что незадолго до этого ему позвонила женщина и предложила поздравить за 1000 долларов свою 11-летнюю дочь.



Переговоры назначили на 21:00 в районе гостиницы Korston на улице Косыгина. Ничего не подозревающий Степан сел в автомобиль. Вместо поклонниц и обещанного гонорара его ждал молодой человек спортивного телосложения. Он несколько раз ударил Степана по голове, после чего вытащил из машины. К избиению присоединились еще двое мужчин.

Пострадавший обратился к медикам. Врачи обнаружили на его голове множество гематом и наложили несколько швов.









фото с сайта uznayvse.ru

Сам Степан Меньщиков подозревает бывшего мужа бессменной ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Юрия Будагова. В одной из недавних передач он назвал его «обаятельным аферистом», на что, по его словам, мужчина обиделся и не раз предлагал разобраться.

Меньщиков написал заявление в полицию. Правоохранители занимаются поисками нападавших.

Степан Менщиков – один из первых пятнадцати участников реалити-шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ. Известен своими отношениями с Аленой Водонаевой и Викторией Боней.



