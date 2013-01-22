Участнице «Дома-2» Жене Феофилактовой предложили изменить свой статус

Участнице реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой предложили стать телеведущей этого проекта. Женя давно ждала этого предложения. Она звезда «Дома-2» мечтала изменить свой статус на телестройке.

Безусловно, молодая мамочка ответила согласием. Напомним, Женя и ее супруг Антон Гусев стали родителями. Своего первенца они стараются воспитывать самостоятельно. Антон не доверяет мальчика даже своей теще. Мама Евгении Феофилактовой хотела приехать еще когда Женя дохаживала последние дни беременности.

Предполагается, что Евгения Феофилактова будет вести дневник наблюдения за малышом. В нем новая ведущая станет освещать особенности ухода, роста, развития и воспитания ребенка. Как ожидается, возвращение в «Дом-2» Жени Феофилактовой произойдет уже в марте.

Напомним, участники «Дома-2» супруги Антон Гусев и Евгения Феофилактова вызвали у своих фанатов ажиотаж, не сообщая точную дату, когда Женя родила. Напомним, Даниэль родился в пятницу, 14 декабря, в 11:25 мск.

Они сначала отказывались показывать малыша. Но теперь будут писать всю правду.