"Дом-2" поздравил Ольгу Бузову с днем рождения словом и телом

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова в воскресенье, 20 января, получила необычные поздравления с днем рождения от участников проекта - словами и телами.

Оле исполнилось 27 лет. Поздравление устроили прямо на "поляне". Участники "Дома-2" облачились в ярко-оранжевые комбинезоны, и из своих тел семь человек составили на белом снегу имя своей наставницы: "ОЛЯ". Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ. Бузовой наговорили много приятных слов и добрых пожеланий.

20 января - для Оли не просто день рождения. Ровно год назад Дмитрий Тарасов сделал девушке предложение руки и сердца. Сбылась мечта Бузовой, летом они официально расписались и сыграли свадьбу.

Говорили, что пара сразу тогда направилась в свадебное путешествие. Но это не так. Отдохнуть и устроить вторую свадьбу Ольга и Дмитрий смогли только этой зимой. Они побывали на островах, где очень любит отдыхать балерина Анастасия Волочкова. Свадебный месяц Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошел на Мальдивах.

Кстати, у Насти день рождения - 20 января. Ей исполнилось 37 лет.