У Волочковой день рождения начался замечательно (ФОТО)
20 января 2013, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня у эпатажной звезды светских хроник, бывшей примы Мариинского театра, заслуженной артистки России, балерины Анастасии Волочковой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.
"День рождения мой начинается красиво. Позволила себе выходной по такому случаю", - написала Анастасия Волочкова в "Твиттере".
«И так приятно, что первой поздравила МАМА! Приехала. И у меня- Радость", - рассказала Анастасия. "Мамин подарок. Аквамарин. 132 карат", - не смогла не похвастаться звезда и выложила фото.
А буквально час назад балерина ответила на поздравления Николая Баскова: «Любимый Коля!!! Мне тебя не хватает. Спасибо за поздравление! Подарок ты уже для меня совершил своей любовью. Дорожу тобой!»