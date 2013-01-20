У Волочковой день рождения начался замечательно (ФОТО)

Сегодня у эпатажной звезды светских хроник, бывшей примы Мариинского театра, заслуженной артистки России, балерины Анастасии Волочковой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

"День рождения мой начинается красиво. Позволила себе выходной по такому случаю", - написала Анастасия Волочкова в "Твиттере".











«И так приятно, что первой поздравила МАМА! Приехала. И у меня- Радость", - рассказала Анастасия. "Мамин подарок. Аквамарин. 132 карат", - не смогла не похвастаться звезда и выложила фото.