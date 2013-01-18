В доме рок-музыканта Оззи Осборна произошел пожар, по вызову на место ЧП в Беверли-Хиллз выезжали сотрудники экстренных служб Лос-Анджелеса, возгорание возникло из-за свечей, которые не были потушены.

Колоритная супруга рокера - Оззи Шерон Осборн - после пожара обратилась к поклонниками и сочувствующим.

"Все любители свечей, пожалуйста, проверяйте, чтобы свечи были потушены перед тем, как идти спать. Я этого не сделала и в 5 часов утра встретилась с пятью симпатичными мужчинами из пожарной службы Беверли-Хиллз, которые боролись с огнем в моем доме", - написала Шерон Осборн.

При пожаре никто не пострадал.