Катя Токарева из «Дома-2» поняла свою ошибку и хочет вернуть Юру Слободяна

Участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Токарева поняла, что сделала ошибку и делает все, чтобы вернуть Юру Слободяна.

Ее бывший муж Венцеслав Венгржановский живет сейчас в городской квартире «Дома-2», а не стройке. Он пытается вернуть Катю. Но девушка не хочет ни видеть, ни слышать экс-супруга. Токареву переполняют идеи, как вернуть Юрия.

Только участник «Дома-2» уехал из города, как Слободян начал писать Кате. Токарева сначала отвечала на СМС, а потом взяла и позвонила.

Катя буквально умоляла Юру вернуться к ней. Но, как признался Слободян, он ее не разлюбил, но не поторопится возвращаться к девушке. Катя уже готова вернуться на «поляну», лишь бы быть рядом с любимым.

Участники проекта считают, что отношения этой пары наладятся, если Юрий будет вести себя как настоящий мужчина.